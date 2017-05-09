CHP tek ses ile sorunları çözecek mi?

(...) Bu yüzden adı geçen hiçbir siyasi aktörün Kılıçdaroğlu'na rağmen genel başkanlığı kurultay yoluyla alma ihtimali yok. O zaman Kılıçdaroğlu, süreci kendi lehine döndürecek bir stratejiyle olağan kurultaya kadar götürecek. O noktaya varıldığında da karşısına çıkan hiçbir siyasetçinin ne milletvekili olma ne de parti meclisine girme şansı var.

Böylece Kılıçdaroğlu bütün "safralarından" kurtulmuş olacak. İşte CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bekleyen asıl tehlike de bundan sonra başlıyor. Çünkü bazı güç odakları hesaplarını tam da Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi partiyi "tek sesli" hale getirmesine göre yapıyor.

Onlara göre bu noktadan sonra Kılıçdaroğlu, Türkiye sosyolojisine dokunacak yeni bir siyaset üretemeyeceği için CHP küçülecek. Hatta içinden yeni bir parti bile çıkıp parçalanacak. İşte o zaman devreye Fransa'daki Macron gibi "partisiz" veya "kimliksiz parti" kurmuş yeni bir isim girebilir.

Siyaset kulislerinde bu projeye en uygun isim olarak da Meral Akşener adı telaffuz ediliyor. İçeriden, dışarıdan birçok güç odağı CHP'yi bir siyasi aktör olarak zayıflatmadan ya da parçalamadan bu projenin hayata geçirilemeyeceğini söylüyor.

Belki de bu yüzden şu sıralarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler sık sık "AB ve NATO'nun siyasi operasyonu"ndan söz ediyor. Ne kadar doğru bilemem ama siyasikulislerde, özellikle de CHP'liler arasında bu kurguya dikkat çekiliyor.

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