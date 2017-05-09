CHP'de genel başkanlık için ilk aday belli oldu

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı.

İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmayı başarmıştı.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, ''Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'SARAY'DAN TALİMAT' TARTIŞMASI

CHP PM'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu partiyi karıştırmak amacıyla Saraydan düğmeye basıldı, talimat verildi. Bunun üzerine bazı arkadaşlar bilinçli olarak, bazıları da bilinçsiz olarak bu projeye hizmet ediyor. Bu partiye, parti içi demokrasiyi getiren benim. Ama kimse kusura bakmasın bu partiyi korumak da benim görevim. Genel Başkan olmak isteyen varsa buyursun, hatta delegelerle buluşması için yardımcısı olurum kendi cebimden para verir salon tutarım. Ama hiç kimseye partiyi yıprattırmam" dediği iddia ediliyordu.

Bu sözlere Muharrem İnce'den çok sert yanıt geldi. İnce'nin twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

"ALNINI KARIŞLARIM"

-Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız.

-Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın! Alayınıza Hayır!