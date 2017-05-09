Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleri birçok alandaki ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmanın gayreti içindeyiz. İşbirliği kanallarını sürekli açık tutmalıyız. Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi bunlarla birlikte tahkim etmeliyiz. Karşılıklı yarar ilkesiyle hareket etmeliyiz. Bunu başarmadan da geleceğimize güvenle bakamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"BÖLGENİN İSTİKRARI BİZLERE BAĞLI"

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Türkiye'yi işbirliği yapılacak en önemli 5 ülkeden biri olarak kabul etmesini önemli görüyoruz. Gücünü ortak tarih ve kültür değerlerinden alan Kuveyt ve Türkiye ilişkileri örnektir. İki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ilişkilerimiz için önemli. Kuveyt ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmemiz önemli. Kuveyt makamlarının işadamlarımıza verdiği desteği şükranla karşılıyoruz. Havalimanı ihalesinin bir Türk şirketine verilmesi duyulan güvenin tezahürüdür. Limak'ın kendisine ve ülkesine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını umuyoruz. Türk şirketleri Kuveyt'in kalkınma hamlelerine katkı sunmaya hazırdır. Kuveytli yatırımcılara bundan sonrada gerekli kolaylıkları sağlamaya hazırız. Dünyanın huzuru, bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği kararlı tutuma bağlıdır. Türkiye ve Kuveyt olarak bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda yapacağımız işbirliği, kalbimizi yaralayan görüntülerin önüne geçilmesini sağlayacak, önemli gelişmelerin kapısını da açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin, diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum.

Erdoğan Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın temel atma töreninde konuştu

"DOST ÜLKELERDE HALKINA HİZMET EDEN YÖNETİCİLER İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Biz, dost ve kardeş ülkelerin başında halkına zulmeden değil, halkına hizmet eden yöneticiler bulunsun istiyoruz. Gönül dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz ülkelerin, zalimler tarafından yıkılışına değil, dirayetli ve adaletli liderler tarafından imarına şahitlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

İş birliği ve dayanışma kanallarını sürekli açık tutmalıyız. Şüphesiz karşılıklı yarar ve destekle hareket etmeliyiz. Dost ve kardeş ülkelerde halkına zulüm eden değil hizmet eden yöneticilerin olmasını arzu ediyoruz.