Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs’te ezanı susturamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu açılış törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:Kudüs 3 semavi din için de kutsal bir şehirdir. Bütün insanlık tarihinin adeta özüdür, özetidir. Kudüs davası sadece Filistin li kardeşlerimizin davası değildir.Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması mümkün değildir. Bunun için öncelikle uluslararası hukuka ve alınan kararlara saygı gösterilmesi gerekiyor. İsrail çeşitli güçlerden aldığı cesaretle hukuk tanımazlığını ısrarla ve inatla sürdürüyor. Aleyhine alınan onca karara rağmen işgale, zulme ve Kudus'ü Müslümansız yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. İsrail yönetiminin mevcut uygulamalarının eskiden Amerika'daki, yakın zamana kadar Güney Afrika'daki siyahilere uygulanan uygulamalardan ne farkı var? Eskiden ABD'deki ırkçı politikalardan ne farkı var.İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 'ya yönelik taciz ve saldırılar var. Burada çok tehlikeli bir tırmanışa şahit oluyoruz. Sadece 2016'da 14 binden fazla radikal İsrailli, silahlı güvenlik görevlileri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girmiştir. Mescid-i Aksa ve Kubbet-ül Sahra'nın içinde bulunduğu Harem-i Şerif 144 dönüm alanıyla sadece Müslümanlar'a ait bir bütündür. Ve ebediyete kadar da öyle kalacaktır. Kudüs'ün karakterini değiştirmeye yönelik bu tür provokasyonlara asla rıza göstermeyeceğiz. İsrail Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve bütünlüğünü tehdit eden bu tarz taciz, kazı ve imar faaliyetlerine bir an evvel son vermeli.Gazze'ye halen uygulanan kısıtlamaların vicdanda, adalette, insanlıkta yeri olabilir mi? İsrail yönetiminin bu gücü nereden geliyor. Çünkü işlediği suçların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiği ve bu katliamların karşılıksız kalacağını biliyor. İşlenen cinayetlerin, katliamların ve zulmün uluslararası hukuk içinde hesabı sorulmadan bölgede barış ve istikrar arayışları akim kalmaya mahkumdur.Çözümün yegane yolu nedir? 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bunun için de İsrail üzerinde baskı oluşturulması gerekiyor. Son dönemde barış sürecinde yaşanan gelişmeleri ihtiyatlı bir memnuniyetle izlediğimizi ifade etmek isterim. Filistin'in Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın liderliğinde yürüttüğü diplomatik çabaları destekliyoruz. ABD'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmaları son derece yanlıştır.Ezan bir çağrıdır. Sadece Müslümanlara değil, asra bir çağrıdır. Camilerde sabah ezanlarının okunmasını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı halen İsrail Parlamentosu'nda bekliyor. Böylesi bir konunun gündeme gelmesi dahi utanç vericidir. Bize her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların bu konuda sessiz kalarak adeta atılan bu adımı onaylaması ise ibretliktir. Kudüs semalarında ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz. Eğer inancınıza güveniyorsanız, inanç hürriyetinden, ezan seslerimizden neden korkuyorsunuz?İçinde bulunduğumuz bu kritik süreçte Filistinli kardeşlerimizin de birlik ve beraberliklerini perçinleyerek çok daha güçlü bir şekilde hak ve özgürlük mücadelesini yürüteceğine inanıyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ayrılıkta bereket yok, birliktelikte bereket var. Dönem tefrika değil, safları sıklaştırma dönemidir.Foruma katılan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da "Kudüs'te ezanların okunması ve çanların çalması hoşgörüyle yaşamın en yücesel örneğidir. Ancak şimdi Müslümanlar değil, Hıristiyanlar da zulüm altında" diye konuştu. Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed ise Kudüs'ün mezhep meselesi yapılamayacağını belirterek, şunları söyledi: "Filistin halkının en doğal hakkı kendilerine ait, başkenti Doğu Kudüs olan bir devletlerinin olmasıdır. İsrail içinde radikal hareketler durmaksızın Mescid-i Aksa'yı ve Harem-i Şerif'i elde etmek ve orayı bir Yahudi ibadethanesi yapmak için uğraşmaktalar. Kudüs bir mezhep meselesi yapılamaz, kişisel hırslar için kullanılamaz. Eğer Harem-i Şerif'in bir parçası bölünürse bu tüm dünya için çok tehlikeli olur."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u telefonla arayarak, tebrik etti. Erdoğan, seçim sonuçlarının AB'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti. Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde bir görüşme yapma konusunda da mutabık kalan Erdoğan ve Macron, ilişkileri her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını vurguladı. Erdoğan ve Macron, Türkiye-AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindi.