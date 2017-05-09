Son dakika: HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK'nın internet adresinden kararnamelere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Kararname sonrası adlî yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına yönelik tebligat ve müstemir yetki talebine ilişkin bilgilendirmeler daha sonra ilan edilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 12 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Atanma Talep Formu'nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

-HSK'DAN İKİ YENİ KARARNAME

HSK, biri adli biri de idari olmak üzere iki yeni kararname yayımladı. Yayımlanan 678 sayılı adli yargı kararnamesiyle bin 35 savcı ve hakimin görev yeri değişirken, 679 sayılı idari yargı kararnamesiyle 10 idari yargı üyesi yeni görevlerine atandı.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILAR