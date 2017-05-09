İran sınırında patlama! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, arama-tarama faaliyeti sırasında daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi İran sınırındaki Kırkçimenlik bölgesinde meydana geldi.

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü bölgede 34'ncü Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin mayın ve el yapımı patlayıcı arama tarama faaliyetleri sırasında daha önce PKK'lı teröristler tarafından döşenen patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyonlar sürüyor.