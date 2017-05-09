İran sınırında patlama! Yaralı ler var

Giriş Tarihi: 9.5.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 12:15
İran sınırında patlama! Yaralı askerler var

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Hakkâri Şemdinli İran hudut hattında icra edilen operasyonda Mayın-EYP araması esnasında BTÖ tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda biri ağır olmak üzere üç in yaralandığını açıkladı

'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, arama-tarama faaliyeti sırasında daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 3 yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi İran sınırındaki Kırkçimenlik bölgesinde meydana geldi.

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü bölgede 34'ncü Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin mayın ve el yapımı patlayıcı arama tarama faaliyetleri sırasında daha önce PKK'lı teröristler tarafından döşenen patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyonlar sürüyor.

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İran sınırında patlama! Yaralı askerler var
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