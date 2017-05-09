İstanbul'da bulundu! Polis bölgeyi korumaya aldı

İHA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 13:16 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 13:34
İstanbul'da bulundu! Polis bölgeyi korumaya aldı

Tuzla’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sırasında yaptığı kazıda tarihi lahit mezarlar bulundu. Polis ve müzeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin lahit mezarlar hakkında çalışmaları devam ediyor.

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yol çalışması yaptığı sırada tarihi lahit mezarlar buldu. Sabah saatlerinde yapılan kazıda ortaya çıkan taş lahitleri gören işçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri lahit mezarların bulunduğu bölümü güvenlik çemberine aldı. Ardından mezarların incelenmesi için olay yerine müzeler müdürlüğüne bağlı ekipler çağrıldı. Lahit mezarların hangi döneme ait olduğu henüz öğrenilemezken polis ve müzeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da bulundu! Polis bölgeyi korumaya aldı
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