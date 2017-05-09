İstanbul'da u: 10 kişi yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 06:30 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 06:31
İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi yakalandı

İstanbul'da örgütü PKK/KCK'ya yönelik da 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere terör larında ele geçirilen dijital materyallerde adları bulunan ve İstanbul'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 17 kişinin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin de ele geçirildiği öğrenildi.

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İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi yakalandı
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