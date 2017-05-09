İşte FETÖ'nün ajan gelinleri! Güzellikleri ve zekalarına göre...

İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt dışı evliliklerin önüne geçebilmek için hazırlattığı 'Evlilik Katalogu'nda, kadınların güzellik ve zeka seviyelerine göre kategorize edildiği ortaya çıktı. Devletin önemli kademelerine sızan bekar militanlarını kontrol edebilmek ve örgüte bağlı kalmalarını sağlamak için onlara eş bulan FETÖ'nün, güzel ve zeki kadınları subay, savcı, hakim, MİT mensupları, rütbeli emniyet mensupları, genç bürokratlar ve örgüt içindeki zengin mütevelli esnafla evlendirdiği belirlendi.

Örgüt, diğer kadınları ise FETÖ mensubu öğretmen, polis memuru, astsubay ve kamu kurumlarındaki düz memurlarla nikah masasına oturttu. Gizli tanık ifadeleriyle ortaya çıkan bu gerçek İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın, İzmir'deki 'Askeri casusluk' soruşturmasıyla ilgili hazırladığı FETÖ/ PDY iddianamesinde tüm detaylarıyla anlatıldı. İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanıklar " Üst düzey kamu görevlileriyle evlendirilecek olan bayanlar FETÖ yapılanmasının birer ajanıdır. Çünkü evli olacakları veya evli oldukları eşlerin tüm mahrem bilgilerini, zaaflarını, hobilerini ve fobilerini FETÖ yapılanmasında bağlı bulundukları imamlara iletirlerdi" dedi.

ABLALAR DEVREDE

İddianamede , evlilik müessesi için özel kurulan sistemde, örgüt ablalarının sorumlu bulundukları bölgelerde itaatkar ve yapıyla sorun çıkarmayacak genç kızları kategorilere ayırarak, buna göre cemaatin çıkarları doğrultusunda evliliklerini sağladığı kaydedildi. Gizli tanık Zaman, "Bayanlar üniversite 2. sınıftan itibaren güzellik ve zeka seviyelerine göre kategorize edilirler. En güzel ve en zekileri subay, savcı ve hakimlere, MİT mensuplarına, rütbeli emniyet mensuplarına, genç bürokratlara, savcı ve hakim olacak avukatlara ve zengin mütevelli esnaflara ayrılır. Bu meslek gruplarıyla evlendirilecek olanlar FETÖ yapılanmasının birer ajanıdır.

Çünkü evli olacakları veya evli oldukları eşlerin tüm mahrem bilgilerini, zaaflarını, hobilerini ve fobilerini FETÖ yapılanmasında bağlı bulundukları imamlara iletirler. Bu meslek gruplarındaki kişilerin en mahremleri yasa dışı olarak kayıt altına alınmak suretiyle büyük bir fişleme arşivi oluşturur.

Bu elemeden sonra kalan bayanlar ise FETÖ mensubu öğretmenler, polis memurları, astsubaylar diğer kamu kurumundaki memurlar ile evlendirilmek suretiyle arşivlemeye ve fişlemeye devam edilir. FETÖ yapılanmasında yer alan mensupların tamamına yakını bu şekilde evlendirilir. FETÖ yapılanmasının önem verdiği konumlara göre sırayla seçmeler yaptırılır. Elemelerden sonra en son kategoride yer alan evlendirilecek bayanların kataloğu 'Serrehberde' bulunur" diye konuştu.

KIZINI LİSTEYE EKLE

İtirafçı B.G, "Örgüt mensubu sorumlu abi tarafından evlendirilecek şahsa önce evleneceği tebliğ edilmekte, akabinde cemaatin elinde bulunan ışık evlerinden yetişerek gelen cemaat mensubu bayanların resim ve bilgilerinin bulunduğu özel bir katalogdan seçim yaptırılmakta, sorumlu abi tarafından seçimi yapılan üç bayan cemaat mensubu evlendirilecek kişiye gösterilmekte ve evlenecek erkek şahıs bu üç kişiden biri ile evlendirilmektedir. Hemen hemen her cemaat mensubu bekar bayanın resim ve bilgileri bu kataloglarda yer almakta olup, evlilik çağı gelen çocuklarını evlendirmek isteyen şahıslar sorumlu abileri aracılığıyla çocuklarını bu kataloglara eklettirmektedirler" dedi. Gizli tanık Abdullah da, "Cemaat abileri bu tarz evliliklere aracı olduklarında görüşme yapıldıktan sonra evliliği uzatmanın takva sahibi insana yakışmayacağını, bir an önce evlenmek gerektiğini söyler ve evliliği kısa sürede yaptırırlardı" diye konuştu.

ASKERE ÖZEL EŞ

İtirafçı H.Y "Cemaat içerisinde evlilikler teşvik ediliyor, bekar olan polislere güçlü duygularla cemaat yapısı içerisinde bulunan bayanlar arasından eş bulunuyordu.

Askeri vazifeli yapı elemanlarının evliliği için özel bir sistem bulunmaktaydı. Her ilde bayan hizmeti sorumlularının, tam itaatkar ve yapıyla sorun çıkarmayacak bayanların resimlerinden oluşan katalog düzenliyorlardı.

Evlenecek askeri personele göre hangi bayanın uygun olduğu sorumlu birim tarafından tespit ediliyor ve ailede herkes yapıyla kesin bağlantılı oluyordu" dedi. (YeniAsır)