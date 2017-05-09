Kato Dağı'na hava harekatı; 7 PKK'lı öldürüldü

İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinde başlayan 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu' kapsamında 06-07 Mayıs 2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki birliklerimiz tarafından bugüne kadar ki en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu operasyon lapıldı. Operasyonun devamı olarak; dün tarihinde Beytüşşebap, Kato Güneyi-Hisarkapı arasındaki Terzi Tepe / Kato dağındaki operasyon birliklerine saldırı hazırlığı yapmakta olduğu değerlendirilen terör örgütü mensuplarına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtında 7 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 4 silah mevziisi imha edildi.

Ocak 2017 başından itibaren Şırnak genelinde yurtdışı sınır hattında 38, yurtiçinde 56 olmak üzere toplam 94 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.