MHP Lideri Bahçeli'den son dakika CHP açıklaması

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Ülkemiz 16 Nisan halkoylaması ile birlikte yeni bir sürece girmiştir. Bu sürecin önemini kavrayamayanlar ya iftira ya da karalamayla meşgul olacaklardır. Bunların Türkiye'nin ufkunu engellemelerine asla müsaade edilmemelidir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"21 MAYIS 2017 PAZAR GÜNÜ KONGREMİZİ YAPACAĞIZ"

MHP elinde hançerle dolaşan siyasi çürümüşlere teslim olmayacaktır. Tamamladığımız ilçe kongrelerimizi müteakiben 21 Mayıs 2017 Pazar günü 41 ilimizde aynı anda kongrelerimizi coşkuyla yapacağız.

Bunu ısrarla görmek istemeyenleri ise yok farz edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra olmayan ganimet için kuyruğa girenler düne kadar aleyhimizde faal halde çalışıyorlardı. Siyaseti makam hastalıklarının tedavisi için araç görenler çevremizde tuzak kuruyorlardı. Fitne fesat dümenini karıştırmaktan zevk alıyorlardı.

Kendi gözlerindeki kirişi görmeden başkalarının gözünde çöp arayanlar bugün birbirine düşmüşlerdir. Kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Kumanda merkezinde yangın çıkmıştır. Ayak oyunları bumerang gibi muhataplarına dönmüştür.

"CHP KAOSUN DİBİNDEDİR"

Görüyorsunuz CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. Bugün 'oyun var' diye sızlananlar, dün bize karşı oynanan oyunlarda figüranlık rolüne bürünmekten utanmamışlardı. CHP'nin yanında hizalanan diğerler ise dağılmış, vurgun yemiş haldedir. MHP'nin varlığını kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadırı görevi gören CHP, sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır.

Türk milleti 16 Nisan'da herkese yerini göstermiş, dersini vermiştir. MHP siyasetteki kıpırdamaların farklı beklenti ve ittifak arayışlarının sonu olmayan bir macera olduğuna inanmaktadır.

Hiçbir zaman akıllardan çıkarılmasın ki, bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların yarıştığı koşu parkuru değildir. Siyasetimizin öznesi insan nesnesi devlet yüklemi demokrasi cümlesi ise millettir. bizim siyasetimizin yol haritasında, istismar, riya, ikiyüzlülük olmayacak. Yalnızca sabır, şuur, denge ve dava adamlığı yer alacaktır.

Fikri tutarlılıklarının olmadığını, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelerinin ayaklar altında çiğnendiği, kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir. Nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir.

SURİYE'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Teşkil edilen çatışmazlık bölgelerinde nasıl gelişmelerin olacağı mutlaka görülecektir. Önemli olan çatışmayı tümden engelleyip yok etmektir. Belirlenen bölgelerde herhangi bir çatışma olması halinde buna nasıl müdahale edileceği açık değildir. Bir başka karanlıkta kalan nokta da çatışmazlık bölgelerinin güvenli bölgeye dönüşüp dönüşmeyeceği, uçuşa yasak alan ilan edilip edilmeyeceğidir.

Rusya ve ABD'nin YPG ile ilişkileri ortadadır. Müttefik ülkelerin kanlı terör örgütleri ile ilişki içinde olması rezilliktir. Ha YPG ha PKK... Aralarında ayrım olmadığını cümle alem bilmektedir. Ellerindeki silahların Batı kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Sayın Erdoğan geçen hafta Soçi dönüşü Putin ile YPG'yi konuştuğunu açıkladı. Ne ilginçtir ki Putin kendi askerlerinin böyle bir işin içinde olmayacağını ifade etmiştir. YPG'li hainlerin yanında poz veren Rus askeri ABD askeri değilse kimdir bu kokuşmuşlar? Şu sorunun cevabı verilsin: ABD ve Rusya YPG'yi arkalarına almakla ne yapmayı amaçlıyor?

Diyebiliriz ki caniler sınırlarımızın dibinde eğitim almakta ve üzerimize gönderilmektedir. Birkaç gün önce Haseke'de YPG'li teröristlerin törenine ABD'li askerlerin katıldığı görülmüştür. Sorarım size bu durum müttefiklikle nasıl anlaşılacaktır.

İmanın karşısında ihanet duramayacaktır. Türkiye'nin önünde hiçbir musibet tutunamayacaktır. Edilen dualar ezanlar fert fert yükselmiştir. Bunlardan taviz bizim için ölümdür. ABD istiyor diye bu millet teslim olmayacak ve Türkiye tamam demeyecektir. Güvence aranıyorsa bilsinler ki Türki milletinin bizatihi varlığıdır. MHP bu ruhu ve şuuru yaşatmaya son neferine kadar yeminlidir. Bu nedenle tekrar diyorum ki; Bu ülke için yeminimiz vardır ve vazgeçilmeyecektir.