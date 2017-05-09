PKK'ya ait sığınaklar tespit edildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonların Tatvan'ın Tokaçlı Köyü ve Mutki'nin Kavakbaşı Beldesi Çimen Mahallesi kırsal kesiminde yapıldığı belirtildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün yaptığı operasyon ve istihbari çalışmalar neticesinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Açıklamada şöyle denildi:



"Bitlis İli Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü kırsalında 2 adet sığınak içerisinde 1 adet piknik tüpü, 1 adet termos, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, Mutki İlçesi Kavakbaşı Beldesi Çimen Mahallesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 380 kg. amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 100 metre kablo, 1 adet güneş paneli, 1 adet taşınabilir enerji kaynağı ve muhtelif yaşam, gıda malzemesi tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı maddeler, yaşam ve gıda malzemeleri C. Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."