katiline 40 kez ağır müebbet

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 14:04
Reina katiline 40 kez ağır müebbet

katliamına ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil Şüpheli Masharipov’un aralarında bulunduğu 57 şüpheli hakkında  149 sayfalık iddianame hazırlandı.

'de yılbaşı gecesi 39 masum insan hayatını kaybettiği katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı katil Abdulkadir Masharipov hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Masharipov'un aralarında bulunduğu 57 şüpheli hakkında Savcı Gökalp Kökçü tarafından 149 sayfalık iddianame hazırlandı. Katil Masharipov'un eylem talimatını Rakka'daki Ebu Cihad kod adlı İslam Atabiev isimli DEAŞ emrinden aldığı anlatılan iddianamede, Masharipov bir numaralı sanık olarak yer aldı.

Katil Masharipov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede 3. Numaralı sanık, katilin eşi Zarina Nurullayeva oldu. İddianamede katilin çocuğu ile yaptığı veda videosunun çözümleri de delil olarak yer aldı.

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Reina katiline 40 kez ağır müebbet
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