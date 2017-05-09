Reina katiline 40 kez ağır müebbet

Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 masum insan hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı katil Abdulkadir Masharipov hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Masharipov'un aralarında bulunduğu 57 şüpheli hakkında Savcı Gökalp Kökçü tarafından 149 sayfalık iddianame hazırlandı. Katil Masharipov'un eylem talimatını Rakka'daki Ebu Cihad kod adlı İslam Atabiev isimli DEAŞ emrinden aldığı anlatılan iddianamede, Masharipov bir numaralı sanık olarak yer aldı.

Katil Masharipov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede 3. Numaralı sanık, katilin eşi Zarina Nurullayeva oldu. İddianamede katilin çocuğu ile yaptığı veda videosunun çözümleri de delil olarak yer aldı.