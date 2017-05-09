‘Renklendirilmiş FETÖ’cü operasyonu

FETÖ'nün gizli kapaklı tüm işleyiş ve ilişkilerini deşifre eden istihbarat birimleri örgüte en büyük darbeyi indirmek için çalışma başlattı. Gizli tanık, itirafçı ifadeleri ve mahrem imam ağından elde edilen bilgilerle açığa çıkan "FETÖ'nün bukalemunlarını" deşifre eden istihbarat birimleri bunların örtülü bağlantılarını araştırıyor. FETÖ'nün farklı gruplar ve siyasi görüşlere sızdırdığı, orada yaşattığı ve yeniden harekete geçirmek için beklettiği kişilerden oluşan örgütün gizlenen gücü "mahrem hiyerarşiden" de bir üst yapı olarak biliniyor.



SON KONTROLLER

"Kripto FETÖ'cü" ayıklaması için kritik önemde görülen bu dosya için son çapraz kontroller yapılıyor. Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen ve ölü ele geçirilen polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın yetiştirilme biçimi ve FETÖ karakterini gizleme planı, devlete yerleştirilmiş benzer isimlerin bulunması için özel bir ekiple çalışma yapılmasını sağladı. Böylece ilk sonuçlara ulaşıldı. FETÖ'nün kuluçkaya yatırdığı, kökü FETÖ, dalları ise farklı görüşleri gösteren bu aktörlerin deşifre olmaması için örgüt çeşitli operasyonlar yürüttü. FETÖ, bu cepheyi genişletmek için 'diğer dini grupların da hedef alındığı' şeklinde algı oluşturdu. Bununla da yetinmeyen örgüt, farklı dini gruplar başta olmak üzere farklı siyasi görüşler zemininde endişeye sebebiyet vererek "uyuyan hücrenin" deşifre edilmesini perdeledi.