TSK, Suriye’de yerleşik düzene geçiyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan "Suriye'de 4 adet çatışmasızlık bölgesi" anlaşmasının ardından Türkiye İdlib'e asker gönderme hazırlıkları yaparken, Türkiye, DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde, "Suriye Görev Gücü (SGG)" adında yeni bir oluşum için harekete geçti.



ÖSO, DÜZENLİ ORDUYA GEÇİYOR

Türkiye, bölgenin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yerel meclisler kurulmasına, konut, hastane, okul, altyapı gibi hizmetlerin hayata geçirilmesine öncülük edecek. Başbakanlık koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda güvenlik ve hizmet birimleri ile STK'lar da yer alacak. Bölgede konuşlanan Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan 17 ÖSO grubunun yaklaşık 10 bin üyesini eğitecek. TSK'nın desteğinde hareket eden ÖSO da düzenli orduya geçecek.