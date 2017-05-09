Türkiye'nin yatırım yapılacak ilk üç ülkede olması...

Giriş Tarihi: 9.5.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 09:24
Türkiye'nin yatırım yapılacak ilk üç ülkede olması...

Okan Müderrisoğlu Referandumun ardından Türkiye'nin gündeminin hızlı kalkınma ve k hamlelere doğru evrildiğini yazdı ve JP Morgan'ın gelecekte yatırım yapılacak ülke içerisinde Türkiye'yi sunuşuna dikkat çekti. İşte Müderrisoğlu'nun yazısından öne çıkanlar:

Referandumun ardından gündem, "seçimden geçime yani ekonomiye" dönmeye başladı. Siyasal basınç azaldıkça nin genel gidişatı ile ilgili birbirinden önemli değerlendirme ve yorumlar da birbirini izlemekte. Kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadeye bakanlar açısından Türkiye ekonomisi yine "fırsatlar sunuyor." Peki, "Bunu, neyedayanarak söylüyoruz?" Ağırlıklı olarak küresel yatırımcılardan gelen net mesajlara göre.
Nitekim IMF ve Dünya Bankası ara dönem toplantıları için yakın zamanda ABD'ye giden ekonomi kurmaylarına aktarılan görüşler, ileriye dönük ciddi sinyaller içermekte. Örneğin, JP Morgan'ın yaptığı sunuş ve ardından sorulan sorulara uluslararası sermayenin verdiği yanıtlar... Hele biri var ki gerçek anlamda gösterge:

"Gelecekte yatırım yapmayı düşündüğünüz veya portföyünüzü artırabileceğiniz 3 ülkeyi sıralar mısınız?" O 'ün içinde mutlaka "Türkiye" de var.

İşte bu nedenle Türkiye'nin, referandumun sonuçlarını doğru tahlil ederek, 2019'a kadar geçecek süreyi etkili ve verimli kullanması, yani "pozitif sürprizlerle piyasaları peşindensürüklemesi" gerekli.

(...)
AK Parti'nin, 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Kongresi, "baş ile gövdenin" buluşmasına sahne olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanlığı'nı üstlenmesi ile yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Bu dönemin belirleyici iki özelliğini ise "halkın gönlüne girme ve ekonomiyi canlı tutma stratejisi" oluşturacak. Kabineden parti yönetimine kadar en geniş yelpazede gerçekleşecek inşa süreci artık rutin faaliyetin ötesinde gereklilik halinde.

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Türkiye'nin yatırım yapılacak ilk üç ülkede olması...
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