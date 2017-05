AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bülent Turan, "Fikri Sağlar'ın, Muharrem İnce'nin, Selin Sayek Böke'nin, Deniz Baykal'ın arkasında saray mı var? Nasıl bir siyasi hareketsiniz ki hemen talimatla aday olunuyor, süreçler başlıyor?" dedi.

''BUNLAR UCUZ POLEMİKLER''

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkezi'nin önünde MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Turan, "CHP'deki iç karışıklığın saraydan kaynaklandığı" yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Buna hem gülüyoruz, hem de üzülüyoruz. Gülüyoruz çünkü, bir ana muhalefet partisi ki son dönem 48,5 oyun hepsinin kendinden menkul olduğunu zanneden bir tarzda açıklamalar yapıyor. Aynı şekilde bunu söylerken kendi iç kavgaları, 10'a yakın aday adayının olduğu, Türkiye'yi yönetmeyi bırakın kendi partisini yönetmekten aciz bir görüntünün verildiği bir siyasi tablodan bahsediyoruz. Fakat, "nerede hata yaptık, partiyi nasıl yönetemiyoruz" bunu tartışmak yerine sözüm ona "saraydan talimat geldi, süreç başladı" gibi çok ucuz bir polemiğin içerisine giriyorlar. Bir defa saray dedikleri bu milletin evi. Onun ötesinde şunu sormak isterim, saray dediğiniz yapı CHP'nin içişlerini karıştırıyorsa Fikri Sağlar'ın mı, Muharrem İnce'nin mi, Selin Sayek Böke'nin, Deniz Baykal'ın mı? Nasıl bir siyasi hareketsiniz ki hemen talimatla aday olunuyor, süreçler başlıyor? Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı olma sürecine baktığımızda büyük bir senaryoyla, talimatla bu adımların atıldığını gördüğümüzden dolayı onlar zannediyorlar ki aynı şekilde farklı talimatlarla, senaryolarla yeni bir süreç başlayacak. Oysa 8 seçimi kaybeden bir liderden bahsediyoruz" dedi.

DİKTATÖRYAL EĞİLİMLER CHP'DE VAR

Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siz, 8 seçim kaybederseniz mutlaka sizin kendi yol arkadaşlarınız "sen bu işi yanlış yapıyorsun" der. Sizi 49'un arkasından gitmek de kurtarmaz, o 49'un kendinden menkul olduğunu zannetmek de kurtarmaz. CHP'nin Genel Başkanının 8 seçim kaybetmesinin de mutlaka bedeli olacaktır, kendi arkadaşları içerisinde. Ben Muharremciyim, illa böyle bir iddiaya cevap verilecekse. Ama bu CHP'nin kendi sorunu, kendi iç meselesi. Nasıl bir anlayıştır ki ufacık kavgada, hemen kapı önüne koymak gibi, disipline sevk etmek gibi bir yaklaşım oluyor. Bir insan genel başkanı eleştirdi diye parti disiplinine verilir mi? Kapı önüne konulur mu? Tek adam söylemi, diktatörlük söylemi bunlarda ama aynaya baktıklarında tek adamda kendilerini görecekler, daha ötesinde diktatöryal eğilimleri kendilerinde görecekler. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun "tek adam söyleminin" kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum, diktatör iddiasının da bir meyil olduğunu görüyorum. Ümit ediyorum, kendi sorunlarını bir an önce bitirirler çünkü bu ülkenin anamuhalefete ihtiyacı var. Güçlü muhalefet güçlü iktidar demektir. Demokratik muhalefet demokratik iktidar demektir. Şu an karşımızda tabiri caizse ne olduğu belli olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının bir an önce Türkiye'ye faydalı olması için bu tartışmaların bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Bir gazetecinin, "HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşmesine" ilişkin sorusuna ise Turan, "Bahsettiğiniz HDP'li vekilin vekilliğinin düşürülmesi tamamen bir yargı faaliyeti olup, yargı faaliyeti neticesinde bu yargı kararının kesinleşmesine bağlı olan usulü bir işlemdir ve ilgili şahsın da vekilliği düşmüştür" şekinde cevap verdi.