Antalya’da FETÖ şüphelisi hakim ve savcılar adliyede

Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen 12 hakim ve savcı ile 4 FETÖ/PDY şüphelisi toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı. 4 zanlıdan ikisinin üniversitede görevli olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı, birinin öğretmen diğerinin ise müteahhit olduğu öğrenildi. Müteahhidin, örgütün bankasında hesabı olduğu ve derneklerle irtibat halinde olduğu ileri sürüldü.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.