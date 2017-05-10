Antalya’da FETÖ şüphelisi hakim ve savcılar adliyede

İHA

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Giriş Tarihi: 10.5.2017 10:43
Antalya’da FETÖ şüphelisi hakim ve savcılar adliyede

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında hakim ve savcıların da olduğu 2’si kadın 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen 12 hakim ve savcı ile 4 FETÖ/PDY şüphelisi toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı. 4 zanlıdan ikisinin üniversitede görevli olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı, birinin öğretmen diğerinin ise müteahhit olduğu öğrenildi. Müteahhidin, örgütün bankasında hesabı olduğu ve derneklerle irtibat halinde olduğu ileri sürüldü.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Antalya’da FETÖ şüphelisi hakim ve savcılar adliyede
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