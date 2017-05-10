Avrupa'dan yükselen bir bahar mı var?

Emmanuel MacronFransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi. (...) . Önde gelen medya kuruluşları Macron'un gelişini ayakta alkışladı. (...) Tam bir bahar havası...

BU YALANCI BİR BAHAR

Gelgelelim bu yalancı bir bahar. Avrupa için ok yaydan çıktı bir kere. Dönüşü olmayan bir yola girildi. Aşağıdan yukarıya doğru işleyen sosyo-politik bir dönüşüm süreci ile karşı karşıyayız. Popülizm yükseliyor. Sağ yahut sol, fark etmez. Popülizm günden güne "politik doğruculuk"la hayatiyetini sürdüren merkez siyaseti yutuyor. Siyasetin merkezi dönüşüyor.

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