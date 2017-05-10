Bakan Işık'tan ABD'nin YPG'ye silah verme kararına sert tepki: Yılanla çuvala giriyorlar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık NTV'de katıldığı televizyon programında ABD'nın terör örgütü YPG'ye ağır silah vermesi kararına sert tepki gösterdi.

Kararı yılanla çuvala girmeye benzeten Bakan Işık, "ABD Savunma Bakanı ile dün görüştüm, Kendisine de söyledim. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütünü yok etmek için kullanmak yılanla çuvala girmektir. Bunun bölgede ağır sonuçlara yol açacağı ortadadır. Türkiye ulusal çıkarlarını koruma gücüne sahiptir. Terör örgütü PYD'ye silah vermek başlı başına krizdir. Olumsuz sonuçları tüm dünyayı etkiler" ifadelerini kullandı.