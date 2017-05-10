CHP cadı kazanı gibi kaynıyor

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, partisindeki isyanı yine bildik taktik ve söylemlerle bastırmaya çalışıyor. Yalova Milletvekili Muharrem İnce
önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında, 3 ay önce Parti Meclisi ve grubunun katılımıyla düzenlenen bir toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, "Partide MİT'le görüşen milletvekilleri olduğunu biliyorum" dediğini belirtti. İnce, o toplantıda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiğini bu açıklamasının bütün milletvekillerini töhmet altında bıraktığını ve bu isimleri açıklaması gerektiğini söylediği aktardı. İnce, "İsimleri açıklamadı. Daha sonra randevu aldım, orada da yakın çevresiyle ilgili de bir şeyler söyledi. 'Ama bunlar bende kalsın daha fazla anlatmayayım' dedi" ifadelerini kullandı. Partisindeki milletvekillerini MİT'le ilişkilendiren Kılıçdaroğlu, 2014'te de partisindeki ulusalcıların kendisine isyan bayrağını açmasının ardından verdiği bir röportajda "MİT'in içindeki bir kanatla beraber CHP içinde operasyon yapmaya çalışıyorlar. Kendisini ulusalcı diye tanımlayan arkadaşlar dikkatli olsunlar. CHP'yi karıştırmak istiyorlar" demişti. Partide önce kendisini genel başkanlığa taşıyan eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibini tasfiye eden Kılıçdaroğlu, daha sonra ise 'ulusalcı' ekibi partiden uzaklaştırmıştı. Öte yandan CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar'ın disipline sevk edilmesini sağlayarak PM'den 38 oyla da olsa 'güvenoyu' alırken İnce adaylığını açıkladı. İnce Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayı toplamasını isterken kendisinin de yeterli delege imzasını bulması halinde aday olacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLU PAS GEÇTİ
Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında bu kez partideki kavgalara değinmedi. Selin Sayek Böke ve İnce'nin katılmadığı toplantı Kılıçdaroğlu'na 'örgüt desteği' şovuna dönüştü. Toplantı salonuna alınan partililer sık sık Kılıçdaroğlu lehine slogan attı. Kılıçdaoğlu grup konuşmasında "YSK'daki çete bütün millete kumpas kurdu. Kim olursanız olun, nereden gelirseniz gelin, bunun hesabını size soracağım" dedi.