Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ye tepkisi

Giriş Tarihi: 10.5.2017 19:07 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi

'nin 'ye silah vermesini değerlendirdi. Erdoğan "Terör örgütleri kaostan faydalanmaya çalışıyor umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür" dedi.

Türkiye olarak tavrımızı, demokrasi, meşruiyet, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. Suriye ve Irak'taki her gelişme bizim için doğrudan milli meseledir.

gibi örgütler kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. DEAŞ terör örgütüyle mücadele bir başka terör örgütü ile yürütülmemelidir. Müttefiklerimizin terör örgütüyle değil bizim yanımızda yer alacağını bilmek istiyoruz.

Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi
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