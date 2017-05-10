Türkiye olarak tavrımızı, demokrasi, meşruiyet, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. Suriye ve Irak'taki her gelişme bizim için doğrudan milli meseledir.



YPG gibi örgütler kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. DEAŞ terör örgütüyle mücadele bir başka terör örgütü ile yürütülmemelidir. Müttefiklerimizin terör örgütüyle değil bizim yanımızda yer alacağını bilmek istiyoruz.



Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi