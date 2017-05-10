Eylem hazırlığındaki terörist Kadıköy’de yakalandı!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 10.5.2017 18:33
Eylem hazırlığındaki terörist Kadıköy’de yakalandı!

Suriye’de dün tarafından öldürülen terör örgütü Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) lideri için silahlı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli S.V. İstanbul’da yakalandı.

eylemlerinde polise Molotof attığı bilinen ve dün Suriye'de terör örgütü saflarında yer aldığı sırada tarafından öldürülen için eylem hazırlığında olan şüpheli İstanbul yakalandı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Kadıköy'de yakalanan S.V.'ye ait iş yerinde ve deposunda yapılan aramalarda 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet Kaleşnikov otomatik tüfek ve 2 dolu şarjör ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Bilindiği Ulaş Bayraktaroğlu Gezi Parkı eylemlerinin son günlerine doğru polise yaptığı molotof kokteylli saldırıyla gündeme gelmişti. Gezi Parkı eylemlerinde molotof kokteyli ve havai fişek atarken görüntülenen 4 kişi tutuklanmıştı. Polisin Sosyalist Demokrasi Partisi binasına düzenlediği operasyonda tutuklanan şüpheliler arasında Ulaş Bayraktaroğlu da yer almıştı.

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Eylem hazırlığındaki terörist Kadıköy’de yakalandı!
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