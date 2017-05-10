FETÖ senaryolarını Ergenekon diye yutturmuş

İzmir'de askeri casusluk kumpası soruşturması ile ilgili iddianamede ifadesi yer alan bir gizli tanık, FETÖ'nün firari Türkiye imamı Mehmet Ali Şengül'ün 2009'da İzmir'deki Tomak Yurdu'nda yaptıkları mahrem sohbette söylediklerini anlattı. Gizli tanık, Şengül'ün bu sohbette FETÖ kumpasıyla ortaya atılan 'Ergenekon örgütü' için "Türkiye'yi yönetmeye çalışan bir karanlık kurul var. Bunlar ayinlerinde sapıkça cinsel fanteziler yapıyorlar. Hatta erkek erkeğe ilişkileri de var. Bu Karanlık Kurul'un üstünde Genelkurmay Başkanı bulunuyor. Yöneticilerin çoğunluğu da general. Bu yöneticiler içerisinde cemaatten birisi olan Kahtani'de var. Karanlık Kurul karar aldığında, Kahtani'den alınan bilgilerle senaryo yazılarak, Samanyolu TV de yayınlanan dizilerde yayınlanıyor. Bu bölümler yayınlandığında ise hepsi birbirinden şüpheleniyor ve birbirlerine düşüyorlar. Bu karanlık kurulla savaşan tek yapı ise Fetullah Gülen ve cemaatidir. Askeriye içindeki pisliklerin temizlenmesi için bu örgütü çökerttik. Bu dinsizler, cemaatin karşısında duramaz" dediğini anlattı.