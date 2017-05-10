FETÖ’nün 12 okulu Maarif Vakfı’nda

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Senegal'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 12 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devir sürecinin son aşamasına gelindiğini ifade etti. Arı, bu okullarda öğrenim gören 3 bine yakın öğrenci olduğunu kaydetti. Arı, iki ülke arasında, okulların devri konusunda mutabakata varıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:Başkent Dakar ve diğer kentlerdeki toplam 12 okulla ilgili bilgi veren Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı iki ülke arasında mutabakatın sağlandığını tüm okulların Maarif Vakfı'na devredileceğini belirtti. Sürecin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Arı, hukuki ve lojistik birtakım gereksinimler sonrası bu okulların fiilen alınıp, işletmeye başlayacaklarını ifade etti.Devir süreci kapsamında Senegal'e bir koordinatör atandığını söyleyen Arı, Senegal makamlarının, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye ile yakın bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, Senegallilerin, Türkiye'de dahi sokaklara çıkıp, Türkiye ile dayanışma gösterdiğini, Senegal Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yetkililerin hemen açıklama yaptıklarını anlattı. Arı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de önemli düzeyde bulunduğunu belirterek Türkiye'nin Dakar'ın 30 kilometre kadar dışında inşa ettiği kongre merkezinin Senegalli bir bakan tarafından "inci" olarak nitelendirildiğini aktardı.SABAH, geçen yıl 29 Ağustos'ta yayımlanan haberinde "FETÖ'ye karşı ilk cephe Senegal" başlığı ile Senegal'deki FETÖ okullarına yönelik Türkiye'nin temaslarını duyurmuştu. Ülkede 15 civarında okulu olan FETÖ'ye karşı DEİK'in düzenlediği geziyi gündeme getiren SABAH, Afrika'da FETÖ yapılanmasına karşı ilk hamlenin Senegal'den geldiğine yer vermişti.