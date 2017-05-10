Firari 'cü nde yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 10.5.2017 16:29
Firari FETÖ'cü kimlik kontrolünde yakalandı

Edirne’de yolcu otobüsünde yapılan kimlik aramasında üyesi A.A.B yetkililer tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkeze bağlı Köşen Köyü Tem Gişelerinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi sırasında, yolcu otobüsünde yapılan nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) üye olmak suçundan hakkında UYAP arama kaydı bulunan A.A.B. yakalandı.

F TİPİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Edirne Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheli A.A.B. SEGBİS sistemi ile alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Firari FETÖ'cü kimlik kontrolünde yakalandı
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