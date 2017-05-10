“Irkçılık AB’nin geleceğinde endişe doğuruyor”

Başbakan Binali Yıldırım
, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Avrupa'nın bütünleşmesi fikriyle ilan edilen Avrupa Günü'nü kutladı. Yıldırım, "Tarihi, coğrafi ve kültürel manada kendisini Avrupalı sayan ülkemiz, AB üyelik sürecini mütekabiliyet esasına uygun bir şekilde devam ettirmek arzusundadır. AB'nin siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda tam bir birlik sağlaması, dünya barışı için çok önemli sorumluluklar üstlenmesine vesile olacaktır. Ancak Birleşik Krallık tarafından alınan AB'den ayrılma kararı ve ayrılıkçı fikirlerin diğer AB ülkelerinde büyük destek görüyor olması, Birliğin geleceği hakkında ciddi endişeler doğurmaktadır" dedi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise Avrupa'da yükselen ve en çok İslamofobi ile göçmen karşıtlığından beslenen aşırı sağın, AB değerleri için en büyük tehdidi oluşturduğunu belirterek, "Bu, değer ve prensiplerin ciddi şekilde erozyonuna neden olmaktadır" dedi.