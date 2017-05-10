İzmir'de boş arazide patlama

Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 220/48 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Boş arazideki patlamanın bir EYP'nin infilak etmesinden kaynaklandığını belirleyen ekipler, patlamamış bir EYP de buldu. Bu EYP, imha edilmek üzere güvenli bir bölgeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile bomba imha ekipleri de cam şişelere yerleştirilen iki EYP'nin atıldığı bölge ile çevresinde inceleme yaptı.

Görgü tanığı Rıza Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park edip indiği sırada patlamanın yaşandığını söyledi.

Büyük bir gürültü duyduğunu belirten Aslan, "Koşturarak ileriye doğru gittim. Bir sis ve duman bulutu gördüm. Daha sonra hemen polisi aradım. Ekipler kısa sürede gelerek olaya müdahil oldular." diye konuştu.

Polis, söz konusu iki EYP'yi araziye kim ya da kimlerin attığını ve terör bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.