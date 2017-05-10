'da /PDY soruşturması: 14 kişi yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 10.5.2017 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 11:05
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması: 14 kişi yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında müftülük çalışanlarının da bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının /PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, aralarında daha önce görevden uzaklaştırılmış ve halen görevde olan müftülük çalışanları ile "mahrem ablalar"ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Konya'da FETÖ/PDY soruşturması: 14 kişi yakalandı
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