Mezarda ceza istediler

Servet Çelebi 62 yaşındaydı ve İstanbul Beyoğlu'nda tabelacılık işi ile uğraşıyordu. 2007 yılında vergi denetiminden geçirildi ve bazı usulsüzlükler tespit edilince hakkında hem idari işlem uygulandı hem de Vergi Usulü Kanunu'na Muhalefet Suçlaması ile hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

VEFAT ETTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Servet Çelebi hakkında atılı suç kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çelebi, 8 Kasım 2016'da vefat etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de sanığın vefatından haberdar olması üzerine yargılamayı sonlandırdı ve beraat kararı verdi.





VEFATA RAĞMEN BERAAT

Fakat İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı şaşırtıcı şekilde beraat kararını temyiz etti. Sanığın ölümünden habersiz olunduğu anlaşılan Avukat Seçil Figen imzalı temyiz dilekçesind,e suçun oluştuğu ve delil bulunduğu ileri sürülerek hukuksuz olduğu iddia edilen yerel mahkeme kararının kaldırılması talep edildi. Yani ölüye mezarda ceza talep edildi.

BİR GÜNDE REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren temyiz edilmesine de oldukça şaşıran Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, bir günde başvuruyu reddetti. Ölmüş sanığa ceza isteminin yerinde olmadığına hükmeden Daire, başvuruyu esastan yersiz buldu. Böylece 6 ay önce vefat eden Servet Çelebi'ye mezarda ceza istemi de yargı duvarına çarpmış oldu.