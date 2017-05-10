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Operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi
Operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2017
18:34
Güncelleme Tarihi: 10.5.2017
18:44
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
Bestler Dereler
'deki operasyonda hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli
SA-16 tipi hava savunma füzesi
ele geçirildiği kaydedildi
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Operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi
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