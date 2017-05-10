Operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017 18:34 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 18:44
Operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'deki operasyonda hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli ele geçirildiği kaydedildi

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Operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi
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