Reina katliamcısına 40 kez müebbet

İstanbul Ortaköy'deki eğlence
merkezi Reina'da, yılbaşı
akşamı 39 kişiyi öldüren
ve 79 kişiyi de yaralayan Abdulkadir
Masharipov ile saldırıda rol alan DEAŞ
üyesi 56 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan
iddianamede bir numaralı şüpheli olan
Masharipov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış
müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar
hapis istendi. İddianamede 3 numaralı sanık ise
katilin eşi Zarina Nurullayeva...
Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı
Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan
149 sayfalık iddianamede, katliamda
hayatını kaybeden ve yaralanan toplam
122 mağdur-müşteki yer aldı.
İddianamedeki şüpheliler arasında
Masharipov'un eşi Zarina
Nurullayeva, saldırganı evinde
saklayan Ali Jameel Mohammed
ve katliamın planlayıcılarından
Eyyüp Korkusuz da yer aldı. Ali
Jameel Mohammed'in katliamın
organizasyonunu gerçekleştiren
ve Rakka'da bulunan DEAŞ
emiri Ebu Cihad kod İslam
Atabiev ile doğrudan irtibatlı
olduğu ve katil Masharipov'un
3 Ocak gecesi Sefaköy'den
Esenyurt'a intikalini gerçekleştiren
kişi olduğu belirtildi.
Diğer şüphelilerden Fransız
vatandaşı Tene Traore'nin ise
Masharipov'un yakalandığı
evde bulunduğu kaydedildi.
TAKSİM OLMAYINCA
İddianamede Reina katliamı
nın, DEAŞ terör
örgütünün Türkiye'deki eylemlerinde sorumlu
Ebu Cihad'ın istihşad (intihar) talimatı üzerine
gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırganın, 28 Aralık
günü eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı'na
giderek cep telefonu ile selfie çeker gibi keşif
amaçlı görüntü çektiği anlatıldı. Taksim'deki
önlem nedeniyle saldırganın yeniden yapılan
keşif sonucu Reina'ya yöneldiği de
belirtildi.
Katilin 31 Aralık günü
mühimmat çantalarını
Zeytinburnu'nda kameraların olmadığı
bir yerde teslim aldığı, 1 Ocak
2017 günü saat 01.15 sıralarında da
Reina'nın giriş kapısına yaklaşık
10 metre mesafede ticari taksiden indiği kaydedildi.
Masharipov'un 3 adet flash bangi montunun
yan ceplerine koyduğu, bantlanmış şekilde
çift şarjör takılmış kalaşnikof tüfeğini namlusuna
mermi sürülmüş şekilde harekete geçtiği kaydedildi.
İddianame, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunu
koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
İsmail Uçar'ın onayına sunuldu.
Katil Reina'dan sürünerek çıkarken görünüyor.
ZIRH DELİCİ MERMİ KULLANDI
İddianamede
Masharipov hakkında, '39 kez Kasten Adam Öldürme', ' 79 kez Kasten Adam öldürmeye teşebbüs', 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', suçları kapsamında cezalandırılması istendi. Masharipov'un katliam esnasında zırh delici etkisi bulunan çelik çekirdekli mermiler kullandığı ve bu sayede tek atışta birden fazla kişiyi vurduğu da iddianamade belirtildi.
EŞİ VE 4 SANIK İÇİN DE AYNI CEZA...
Katilin
eşi Zarina Nurullayeva, İlyas Mamaşaripov, katliamın doğrudan talimatını veren Ebu Cihad isimli teröristi ile doğrudan bağlantılı olan Alı Jameel Mohammed Mohammed ve de saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.
KORKUNÇ VASİYET
Masharipov'un 27 Aralık günü eşi tarafından çekilen video da iddianamede yer aldı. Videoda Masharipov, oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasını isteyerek oğluna şöyle diyor: "
Gel kucağına otur büyüyünce ne olacaksın, 'Mücahit olacağım, istişadı (intihar eylemi) yapacığım deyiver. Bak tamam mı büyüdükten sonra, ben gitttikten sonra seyredersin olur mu? Büyüdükten sonra Hamas olursun anladın mı?" İddianamede ayrıca şüpheli Zhakhongir İsakov'dan elde edilen telefonda çıkan videoda, TBMM'nin iç görüntüleri, tören yapan Türk askeri görüntüleri, Atatürk'ün görüntüleri ve Diyanet İşleri Başkanı'nın görüntülerinin de bulunduğu belirtildi.