Reina katliamcısına 40 kez müebbet

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Giriş Tarihi: 10.5.2017
Reina katliamcısına 40 kez müebbet

için 57 sanıklı iddianame hazırlandı: Katil Masharipov için 40 kez müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis, 52 sanık için de ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da, yılbaşı akşamı 39 kişiyi öldüren ve 79 kişiyi de yaralayan Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol alan DEAŞ üyesi 56 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede bir numaralı şüpheli olan Masharipov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis istendi. İddianamede 3 numaralı sanık ise katilin eşi Zarina Nurullayeva...
Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan 149 sayfalık iddianamede, katliamda hayatını kaybeden ve yaralanan toplam 122 mağdur-müşteki yer aldı. İddianamedeki şüpheliler arasında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, saldırganı evinde saklayan Ali Jameel Mohammed ve katliamın planlayıcılarından Eyyüp Korkusuz da yer aldı. Ali Jameel Mohammed'in katliamın organizasyonunu gerçekleştiren ve Rakka'da bulunan DEAŞ emiri Ebu Cihad kod İslam Atabiev ile doğrudan irtibatlı olduğu ve katil Masharipov'un 3 Ocak gecesi Sefaköy'den Esenyurt'a intikalini gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi. Diğer şüphelilerden Fransız vatandaşı Tene Traore'nin ise Masharipov'un yakalandığı evde bulunduğu kaydedildi.

TAKSİM OLMAYINCA
İddianamede nın, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki eylemlerinde sorumlu Ebu Cihad'ın istihşad (intihar) talimatı üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırganın, 28 Aralık günü eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı'na giderek cep telefonu ile selfie çeker gibi keşif amaçlı görüntü çektiği anlatıldı. Taksim'deki önlem nedeniyle saldırganın yeniden yapılan keşif sonucu Reina'ya yöneldiği de belirtildi.
Katilin 31 Aralık günü mühimmat çantalarını Zeytinburnu'nda kameraların olmadığı bir yerde teslim aldığı, 1 Ocak 2017 günü saat 01.15 sıralarında da Reina'nın giriş kapısına yaklaşık 10 metre mesafede ticari taksiden indiği kaydedildi. Masharipov'un 3 adet flash bangi montunun yan ceplerine koyduğu, bantlanmış şekilde çift şarjör takılmış kalaşnikof tüfeğini namlusuna mermi sürülmüş şekilde harekete geçtiği kaydedildi. İddianame, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın onayına sunuldu.


Katil Reina'dan sürünerek çıkarken görünüyor.

ZIRH DELİCİ MERMİ KULLANDI
İddianamede Masharipov hakkında, '39 kez Kasten Adam Öldürme', ' 79 kez Kasten Adam öldürmeye teşebbüs', 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', suçları kapsamında cezalandırılması istendi. Masharipov'un katliam esnasında zırh delici etkisi bulunan çelik çekirdekli mermiler kullandığı ve bu sayede tek atışta birden fazla kişiyi vurduğu da iddianamade belirtildi.

EŞİ VE 4 SANIK İÇİN DE AYNI CEZA...
Katilin eşi Zarina Nurullayeva, İlyas Mamaşaripov, katliamın doğrudan talimatını veren Ebu Cihad isimli teröristi ile doğrudan bağlantılı olan Alı Jameel Mohammed Mohammed ve de saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

KORKUNÇ VASİYET
Masharipov'un 27 Aralık günü eşi tarafından çekilen video da iddianamede yer aldı. Videoda Masharipov, oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasını isteyerek oğluna şöyle diyor: "Gel kucağına otur büyüyünce ne olacaksın, 'Mücahit olacağım, istişadı (intihar eylemi) yapacığım deyiver. Bak tamam mı büyüdükten sonra, ben gitttikten sonra seyredersin olur mu? Büyüdükten sonra Hamas olursun anladın mı?" İddianamede ayrıca şüpheli Zhakhongir İsakov'dan elde edilen telefonda çıkan videoda, TBMM'nin iç görüntüleri, tören yapan Türk askeri görüntüleri, Atatürk'ün görüntüleri ve Diyanet İşleri Başkanı'nın görüntülerinin de bulunduğu belirtildi.
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Reina katliamcısına 40 kez müebbet
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