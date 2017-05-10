Türk jetleri fena çarptı

Terör örgütü PKK önceki gün Hakkâri Çukurca'da üs bölgelerine sızmaya çalıştı. Ancak ummadığı karşılığı aldı. Karadan Mehmetçiğin vurduğu hainlere, eşzamanlı olarak F-16'lar da havadan destek verdi. Teröristlerin sızma girişimi esnasında Kandil'e uçan F-16'lar hainlere büyük şok yaşattı. Karadaki operasyonda sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürülürken, Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan F-16'ların sınıra 10 kilometre mesafedeki Metina, Zap, Avaşin- Basyan ve Gara bölgelerine yaptığı bombardımanda çok sayıda teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Genelkurmay inlerdeki 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kampın havadan tam isabetle vurulduğunu duyurdu.Hava harekâtında sağ kurtulan teröristlerin, Kandil ile yaptığı telsiz görüşmelerinde kayıplarının çok olduğu yönünde bilgi verdikleri belirtildi.Eşzamanlı olarak Şırnak Beytüşşebap kırsalındaki üs bölgesine sızmaya çalışan hainlere de büyük darbe vuruldu. Yine uçakların havalandığı operasyonda 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Bölgede yapılan arama faaliyetlerinde tespit edilen sığınak içinde ise bin 700 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı ve 7 bin 920 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.Şemdinli-İran sınırında meydana gelen patlamada ise 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da belirlenen adreslere eşzamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı da 1 Eylül 2016- 8 Mayıs 2017 arasındaki operasyonlarla ilgili bilançoyu açıkladı. Buna göre bu tarihler arasında bin 127 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Yurt genelinde son 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında örgüte ait vurulan sığınakların hedefleme oranlarında ise yüzde 208'lik artış kaydedildiği bildirildi.