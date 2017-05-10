Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de birçok adrese eş zamanlı baskın yapmış, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüphelinden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bir şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.