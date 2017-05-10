'Uyuyan hücre'den pişkin savunma

Silivri Cezaevi'nde, FETÖ'nün uyuyan hücresine ilişkin davada sanıkların sorguları yapıldı. 38 subay ile 7 sivil FETÖ imamının 15 Temmuz darbe girişiminde görev almadığı, kalkışmanın başarısız olma ihtimaline karşı ikinci bir eylem için gizlendikleri belirtildi.



"MİT RAPORU, ALLAH KELAMI DEĞİL"

Tutuklu sanık Albay İlker Duranlıoğlu, ABD'de eğitim gördüğünü, 2011-2014 arasında Belçika'daki NATO Karargahı'nda görev yaptığını, daha sonra Afganistan'da NATO'nun siber güvenliğinden sorumlu olduğunu, sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk Siber Güvenlik Şube Müdürü olarak atandığını anlattı. MİT raporuna göre ByLock kullandığı tespit edilen Duranlıoğlu, "MİT'in raporu Allah kelamı değil" dedi.



DURUŞMADA ŞARKI SAVUNMA

Subayları takiple görevli FETÖ imamı olduğu belirtilen ve darbe girişimi sonrası Fransa'ya kaçmak isterken Atatürk Havalimanı'nda eşiyle birlikte yakalanan Hasan Pakır ise savunmasında şarkıcı Cem Karaca'nın şarkılarından mısralarla kendisini savunmaya çalışarak pişkinlik yaptı. Birçok belediye ve bankanın reklam işlerini yaptığını söyleyen Pakır, "Çevrem genişse ben ne yapayım. AK Partili Mustafa Şentop'un eşi de benim komşumdu. Harun Kodalak ve eşi gelir, Sedat Peker, Cübbeli Ahmet Hoca da gelirdi. Kuran öğretmekle suçlanıyorum. Öğretmese miydim" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Cem Karaca ise Pakır'ı suçlamalara cevap vermesi ve konu dışına çıkmaması konusunda uyardı. Pakır, bu kez 15 Temmuz sonrası Ankara Sıhhiye Meydanı'nda darbe ve FETÖ karşıtı protesto mitinglerine katıldığını söyledi. Mahkeme Başkanı Karaca, Pakır'a "Sana savunma hakkı için süre verdik, sen 40 dakika bize paradoks muhabbeti yaptın" diyerek çıkıştı.