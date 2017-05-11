107 kişi hakkında flaş karar!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 320 kişinin ifadesi doğrultusunda örgütün Konya İl yapılanmasında; İl - İlçe İmamı, büyük - küçük bölge imamı, ünite imamı, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü, arama tarama mesulü, bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, eyalet muhacir mesulü, mütevelli grubu sohbet hocası, ser rehberi olarak görev aldığı ileri sürülen aralarında gazetecilerinde bulunduğu 88 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

24 İLDE OPERASYON

Ardından bugün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli 24 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'FETÖ/PDY örgütünün il yöneticiliğini yapmak, terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak, suçtan kaynaklı mal varlığı değerini artırmak' suçundan şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜT ABLALARINA OPERASYON

Konya'da bugün ikinci operasyonda örgütün ablalarına yönelik oldu. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, haklarında örgüt ablası olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkartılan 19 kişiden 6'sı gözaltına alındı. İki operasyonun da sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.