AK Parti'nin referandum muhasebesinden hangi sonuçlar çıktı?

Referandum tablosu belli olur olmaz AK Parti, seçmenin kararlarını etkileyen faktörleri tekrar sordu. "Neden Evet?" denildiği de "Neden Hayır" oyu verildiği de netleştirildi.

Buna göre, "Evet" oylarının lokomotifi "Erdoğan sevgisi." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a duyulan "sevgi ve güven" anayasa paketinin desteklenmesinin ana unsuru. Ekonomik ve siyasi istikrarı koruma çabası, terörle mücadelede devamlılık da diğer etkili başlıklar. Doğu ve Güneydoğu'da ise HDP'nin tarihi bir fırsatı heba etmesine gösterilen tepki kritik eşik.

İronik bir şekilde "Hayır" oylarında ise "Tek adam iddialarının" fazlasıyla etkisini gösterdiği anlaşılıyor. Ayrıca... Referanduma birkaç gün kala alevlendirilen "eyalet tartışmalarının" da "Evet" oylarını en az 1.5-2 puan aşağıya çektiği düşünülüyor.

Yüzde 55 ve üstünde beklenen "Evet"in yüzde 51.4'te kalması karşısında AK Parti kendi iç muhasebesini de tamamlıyor. Bu husus, "Bazı teşkilatlar ve belediyeler yeterince çalışmadı" biçiminde dışa vuruyor!

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