Başbakan Yıldırım: Kabul edilemez

Başbakan Binali Yıldırım
, Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere Londra'ya hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
EN FAZLA DESTEĞİ BİZ SAĞLIYORUZ:
Konferansta uluslararası toplum ile Somali arasındaki işbirliği şekilleri ayrıntılı olarak ele alınacak, bugüne kadarki aşamalar gözden geçirilecek ve gelecek planlaması yapılacaktır. 2011'den bu yana Somali'de devletin inşası, barış, güvenlik ve istikrarın tesisi, ekonominin düzeltilmesi için gerek ikili düzeyde gerekse uluslararası arenada Somali'ye en fazla desteği sağlıyoruz.
AMERİKA İYİ BİLİYOR:
(Trump'ın YPG'ye silah yardımını onaylaması) Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir.
KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL:
PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri kabul etmemiz söz konusu değildir. ABD'nin, stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütü arasında bir tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz. Kaldı ki bu son karardaki açıklamalarda da esasen Türkiye'nin hassasiyetlerinin azami ölçüde dikkate alınacağının altı çizilmiştir.
ABD İÇİN DE OLUMSUZ NETİCE DOĞRUR:
İşin özeti şudur, bölgede terörle mücadele edilecekse Türkiye bunu en güzel şekilde, yıllardan beri yapıyor. Fırat Kalkanı ile yurt dışında da bu operasyonu ne kadar başarılı ve etkili yaptığını ortaya koymuştur. O bakımdan ileride Türkiye'nin terör açısından başını ağrıtacak bir takım girişimlerin mümkün mertebe olmaması ve Türkiye'nin bu konudaki, PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala ABD yönetiminin elinde imkânlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz aynı zamanda ABD için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır.
ABD ZİYARETİNDE KONUŞULACAK:
Sayın Cumhurbaşkanımız 16-17 Mayıs'ta görüşmeler yapacak, en üst düzeyde ele alınacak. Bu konudaki durumumuz net şekilde en üst düzeyde, karar vericiler nezdinde tekrar gündeme getirilecektir.
ATATÜRK'E HAKARETİ KINIYORUM:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kahramanları bizim milli değerlerimizdir. Dolayısıyla bunlara yapılacak her türlü yakıştırmayı, yanlış sıfatları asla kabul etmeyiz. Bu ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum ve hukuken de yapılması gereken ne varsa bunlar da yapılacaktır. Bu tartışmaların yapay, anlamsız ve maksatlı olduğunu düşünüyoruz.
MAY İLE GÖRÜŞECEĞİM
Başbakan Yıldırım, Londra temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May olmak üzere İngiltere iş çevreleri ile Türkiye'deki yatırım konularını ele alacaklarını da söyledi. Yıldırım, uluslararası basınla da Türkiye'yi konuşacaklarını belirtti.
YABANCI BASINDAN ELEŞTİRİ: TÜRKİYE İLE BAĞLARA DARBE
Washington Post:
Türkiye ile bağlara darbe... Türkiye, YPG'yi bir tehdit olarak görüyor ve ABD'yi Suriye'deki aşırı unsurlarla mücadelesinde onlarla ortaklık yaptığı için azarladı.
Wall Street Journal:
Trump, Türkiye'yi öfkelendirerek DEAŞ ile savaşta Kürtleri silahlandırmaya hazırlanıyor.
New York Times:
Trump Türkiye'nin itirazına rağmen Suriyeli Kürtleri silahlandıracak.
CNN International:
Washington ve Ankara, Suriyeli Kürtler konusunda kamuoyu önünde ilk defa görüş ayrılıklarına düşmüyor" denilen haberde geçen ay Türkiye'nin YPG'ye yönelik hava baskınlarının "hemen ABD yetkililerinden şikâyetleri tetiklediğini anımsattı.
Amerika'nın Sesi (VOA):
Atılan adım ile Amerikalı güçlerin aylarca açık biçimde destek verdikleri, Suriye Demokratik Güçleri'nin tümüne, YPG ve Suriye Arap Koalisyonu'na destek sağlanıyor" denildi.
Financial Times:
Kararın Türkiye için "kırıcı" olduğuna dikkat çekti.