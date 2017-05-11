Edirne’de 21 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç İlçesi'ne bağlı Paşayenice Köyü'nde şüphe üzerine durdurdukları H.İ. yönetimindeki minibüste yaptığı aramada, yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan ve Nepal uyruklu 21 kaçağı yakaladı. Kaçaklar ve sürücü H.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.İ., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.