Endişelerimizi bizzat Trump’a ileteceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. ABD yönetiminin PYD/YPG terör örgütüne ağır silah desteği vermesi yönündeki kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, şöyle dedi:
UZUN ZAMAN SABRETTİK:
DEAŞ, El Kaide, YPG-PYD gibi terör örgütlerinin Suriye'deki kaosu fırsata çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye olarak başından beri tavrımızı demokrasiden, meşruiyetten, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. Yaşanan insani drama ve katliamlara tepkisiz kalmadık. Zira bizim Suriye'ye sınırımı 911 kilometre, Irak 350 kilometre. Bu ülkelerdeki bizleri rahatsız eden, tehdit oluşturan terör eylemlerine karşı uzun zaman sabrettik. Ama belli bir noktadan sonra artık sabrın sonu geldi ve atılması gereken adımları atmaya başladık.
TERÖRDE AYRIM YAPILMAMALI:
Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini, iyi terörist, kötü terörist, böyle bir ayrıma gidilemeyeceğini, terörizmin tanımı içinde ortaya koymaya çalıştık. Suriye'deki cinayet şebekelerinin tamamına karşı kararlı bir şekilde mücadele yürüttük, yürütüyoruz.
FIRAT KALKANI DÜNYAYA İSPAT ETTİ:
DEAŞ terör örgütüne şu ana kadarki en büyük zayiatı verdiren Fırat Kalkanı Harekatı bu tavrımızın en somut örneğidir. Bu harekat DEAŞ ile mücadele için bir başka terör örgütüne muhtaç olunmadığını tüm dünyaya ispat etmiştir.
YENİ YANLIŞLAR YAPILMASIN:
DEAŞ'la mücadele bir başka terör örgütüyle yürütülmemelidir. Böyle bir adım Suriye'nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır. Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye'yi getirdiği durum ortadadır.
MİLLİ GÜVENLİK MESELEMİZ:
Suriye ve Irak'ta her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz.Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Aynı şekilde 25 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak mini NATO Zirvesi'nde de müttefiklerimizle konuyu masaya yatıracağız. Bu temasların bölgenin istikrarını garanti altına alacak Suriye'nin gerçekleriyle uyumlu bir sonuca ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorum.
AMERİKA'YA GİTMEDEN DÖNÜLÜR:
Temenni ederim ki şu ana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika'ya gitmeden bir an önce dönülmüş olunur. Çünkü bu olayları yaşayan biziz. Bu açıklamaları yapanların hiçbirinin bu olaylarla yakından uzaktan alakası yok. Suriye'de, Irak'ta ne oluyor, bunların hiçbirini onlar bilmiyor, yaşamıyor. Ama biz bunları yaşıyoruz. Suriye'nin bölünmesine, parçalanmasına karşı olduğumuzu da her an, her zaman söyledik. Bundan sonraki süreçte bunun aklı selimle çözülmesinden yana olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür.
FETÖ İLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ
Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede verdikleri güçlü destek için Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma'ya teşekkür eden Erdoğan, "FETÖ'ye bağlı kurumların kapatılması yönünde karar aldılar. Biz eğitim konusunun FETÖ'nün yaptığı bir istismar ve devlete sızma aracı değil, gerçek anlamda bir işbirliği vesilesi olmasını da ayrıca arzu ediyoruz. Bunu sağlamak için de Türkiye Bursları ve Maarif Vakfımız ile dostlarımıza gerekli her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, Koroma onuruna ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.