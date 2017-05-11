Gezi olaylarındaki "palalı saldırgan" Sabri Çelebi'nin cezası belli oldu!

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme Çelebi'yi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.