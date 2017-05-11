ndaki "lı saldırgan" 'nin cezası belli oldu!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 15:33
Gezi olaylarındaki palalı saldırgan Sabri Çelebi'nin cezası belli oldu!

ndaki "lı saldırgan"  3 yıl cezasına çarptırıldı.

Gezi Parkı eylemlerinde 'de gösteri yapan gruptakilere yla saldırdığı iddiasıyla yargılanan 'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme Çelebi'yi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl cezasına çarptırdı. Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gezi olaylarındaki "palalı saldırgan" Sabri Çelebi'nin cezası belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz