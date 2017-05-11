HDP Milletvekili Yiğitalp hakkında 'zorla getirme' kararı

Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davanın duruşmasına katılmayan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Yiğitalp katılmazken avukatı hazır bulundu.

Yiğitalp'in avukatı Fuat Coşacak, müvekkilinin yasama faaliyetleri ve HDP'nin olağanüstü kongresi nedeniyle siyasi çalışmaları gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını belirterek, duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Yiğitalp'in savunmasının alınması için hakkında zorla getirilme kararı verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Mahkeme, kendisinde tebliğde bulunulmasına rağmen duruşmaya gelmeyen Yiğitalp hakkında "zorla getirme" kararı çıkartarak, duruşmayı erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Yiğitalp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor.