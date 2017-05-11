'li vekil için zorla getirilme kararı

DHA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 10:32
HDP'li vekil için zorla getirilme kararı

Milletvekili 'in 28 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya katılmadığı için mahkeme tarafından hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı

Milletvekili hakkında, 'Silahlı örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak', 'Halkı kanunlara uymamaya tahrik' ve 'Görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sibel Yiğitalp, yasama çalışmalarına katılacağından duruşmaya katılamayacağını avukatı aracılığıyla bildirdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Sibel Yiğitalp'in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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HDP'li vekil için zorla getirilme kararı
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