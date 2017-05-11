Kamuran Yüksek için gerekçe açıklandı: PKK adına iş yapma!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 102 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması ve örgütün talimatları doğrultusunda Yüksek'in sözde "demokratik özerklik"le ilgili sözlerine yer verildi.

Kararda, Yüksek'in DTK yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu, terör örgütü PKK/KCK'nın basın sözcüsü gibi hareket ettiği belirtildi.

Yüksek'in, PKK/KCK'nın Irak'ta silahlı faaliyet yürüten üst düzey örgüt mensuplarından talimat aldığı bildirilen kararda, sanığın terör örgütünün propagandasını bölge halkının tabanına ulaşması amacıyla basın ve yayın organları vasıtasıyla yaptığı, internet sitelerindeki çağrılar ile sanığın konuşmalarının birbirleriyle örtüştüğü vurgulandı.