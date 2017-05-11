Kato’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyonda tespit edilen mağaralarda ve arazide bugün PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş, 1 adet Bixi silah, 108 adet Kaleşnikof silah, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 37 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 146 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 600 adet Kanas mühimmatı, 35 adet el bombası, 2 bin 600 adet elektrikli fünye, 11 bin 500 adet Bixi mühimmatı, 160 adet Doçka mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 45 adet havan barut imla hakkı, 1 adet 50 metre yanmalı fitil, 47 adet Kanas şarjör kılıfı, 48 adet Kaleşnikof silahı tahta dipçiği, 200 adet el bombası kılıfı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.