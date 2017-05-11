’da çok sayıda silah ve ele geçirildi

İHA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 17:22
Kato’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

’ın Beytüşşebap ilçesi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, terör örgütü ’ya ait çok sayıda silah ve ele geçirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyonda tespit edilen mağaralarda ve arazide bugün /KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş, 1 adet Bixi silah, 108 adet Kaleşnikof silah, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 bin 400 adet M-16 ı, 37 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 146 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 600 adet Kanas mühimmatı, 35 adet el bombası, 2 bin 600 adet elektrikli fünye, 11 bin 500 adet Bixi mühimmatı, 160 adet Doçka mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 45 adet havan barut imla hakkı, 1 adet 50 metre yanmalı fitil, 47 adet Kanas şarjör kılıfı, 48 adet Kaleşnikof silahı tahta dipçiği, 200 adet el bombası kılıfı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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Kato’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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