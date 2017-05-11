Mersin'de FETÖ zanlısı 2 kişi tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 17:24
Mersin'de FETÖ zanlısı 2 kişi tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan biri iş adamı 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen iş adamı H.G. ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen emekli astsubay M.M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mersin'de FETÖ zanlısı 2 kişi tutuklandı
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