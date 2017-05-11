Mersin'de FETÖ zanlısı 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen iş adamı H.G. ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen emekli astsubay M.M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.