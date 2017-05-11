Polis harekete geçti! 253 şüpheli gözaltına alındı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okulların çevresinde eş zamanlı olarak, çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya, asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize ile özel harekat birimlerinden 3 bin 9 ekipte görevli 10 bin 273 personel katıldı.

Polis ekiplerince, çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin ve suça sürüklenmesinin engellenmesi amacıyla 6 bin 74 okulun çevresinde yapılan denetimlerde, 43 bin 218 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda aranan 253 şüpheli yakalanırken, 212 kişi hakkında ise çeşitli suçlardan adli ve idari işlem yapıldı.

Okullara yakın 2 bin 136 internet salonu, 717 oyun salonu, 2 bin 864 kahvehane, 402 iddia bayi, 408 alkollü mekan ve 2 bin 505 büfe kontrol edilirken, 182'sine işlem yapıldı.

"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" doğrultusunda denetlenen 5 bin 94 okul servisi ve şoföründen 126'sına ceza uygulandı. Ayrıca okul çevresindeki yollarda kontrol edilen 6 bin 724 araçtan 592'sine de ceza kesildi.

Denetimlerde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 70 mermi, 4 kesici delici alet, 1,84 gram eroin, 410 gram esrar, 62 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 bin 773 paket kaçak sigara ve 17 litre kaçak içki ele geçirildi.