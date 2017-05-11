Rektör yardımcısı ve dekan vekiline gözaltı

Eskişehir:
Aralarında Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alparslan Birdane'nin de bulunduğu 4 profesör, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Abdurrahman Kiremitçi'nin de olduğu 3 doçent, toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 6 polis memuru tutuklandı.
Bitlis:
Kara Kuvvetleri ve jandarma komutanlıklarında görevli 17 subay ve astsubayın da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.
CHP'Lİ 2 YÖNETİCİ BYLOCK'ÇU ÇIKTI
Mersin:
24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı. Tarsus'ta, aralarında daha önce açığa alınıp görevlerine iade edilen doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 20 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Konya:
Aralarında daha önce görevden uzaklaştırılmış ve halen görevde olan müftülük çalışanları ile "mahrem ablalar"ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa:
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer alan 19 şüpheli tutuklandı.
Elazığ:
ByLock kullandıkları belirlenen 12 eski polis gözaltına alındı.
Yalova:
Ticaret Odası'nın hesaplarından, kapatılan Bank Asya'ya 4.5 milyon lira para yatırdıkları belirlenen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile birlikte 7 oda üyesi gözaltına alındı.
Ankara:
Kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin 3 yöneticisi ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.
Manisa:
30 kişi tutuklandı.
Bolu:
ByLock iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi arasında 2013'te CHP Bolu İl Yönetimi üyesi olan üniversite öğrencileri Turgut E. ve Recep A.'nın da olduğu öğrenildi.
RIDVAN Uysal-Neslihan ÖZBOZKURT-Güray GÜRDAL-Özgür YILDIZ