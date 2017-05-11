Rektör yardımcısı ve dekan vekiline gözaltı

Aralarında Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alparslan Birdane'nin de bulunduğu 4 profesör, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Abdurrahman Kiremitçi'nin de olduğu 3 doçent, toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 6 polis memuru tutuklandı.Kara Kuvvetleri ve jandarma komutanlıklarında görevli 17 subay ve astsubayın da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı. Tarsus'ta, aralarında daha önce açığa alınıp görevlerine iade edilen doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 20 sağlık çalışanı gözaltına alındı.Aralarında daha önce görevden uzaklaştırılmış ve halen görevde olan müftülük çalışanları ile "mahrem ablalar"ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer alan 19 şüpheli tutuklandı.ByLock kullandıkları belirlenen 12 eski polis gözaltına alındı.Ticaret Odası'nın hesaplarından, kapatılan Bank Asya'ya 4.5 milyon lira para yatırdıkları belirlenen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ile birlikte 7 oda üyesi gözaltına alındı.Kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin 3 yöneticisi ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.30 kişi tutuklandı.ByLock iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi arasında 2013'te CHP Bolu İl Yönetimi üyesi olan üniversite öğrencileri Turgut E. ve Recep A.'nın da olduğu öğrenildi.