Samsun'da 10 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Müvcadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması kapsamında merkez İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi'nde, DEAŞ'lı teröristlere ait bir hücre evi olduğunu tesbit edip bu sabah buraya baskın düzünledi. 1 bomba imha polisi, 2 özel harekat polisi ve 12 Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli toplam 15 polisin katıldığı operasyonda ,Iraklı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı hücre evini didik didik arayan polisler ele geçen şuç delillerine ve dijital verilere el koydu. Yapılan soruşturma sırasında gzaltına alınan şüphelilerden Abdulhari Aved Salih S. (25), Taha Fathı Abdullah A. (26), Saado Ahmed Y. (25) ve Adil Halaf Salih S.'nin (33) terör örgütünde yönetici olduğu, DEAŞ'ın şeriat mahkemelerinde görev aldıkları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 10 şüpheliyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.