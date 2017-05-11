'den flaş açıklama! ''nın da güvenliğini sağlıyoruz'

Giriş Tarihi: 11.5.2017 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 16:31
Türkiye'den flaş açıklama! 'Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz'

AB Bakanı Ömer Çelik, "'nin si Türkiye'nin güvenliğini sağladığı gibi 'nın da güvenliğini sağlamaktadır. Terörle mücadele var diye, özgürlüklerin kalkmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yürürlükte olduğu ender bir model ortaya koymaktadır Türkiye, herkesin de bunu takdir etmesini bekliyoruz." dedi.

AB Bakanı Çelik Strasbourg'da Konseyi Genel sekreteri Jagland ile görüşmesinin ardından ortak açıklama yaptı. Genel sekreter Jagland, 'nin Avrupa Konseyi (AK) kurucu ülkesi olduğunu hatırlatarak iki tarafın da birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti. Jagland'ın ardından açıklama yapan AB Bakanı Çelik, Türkiye'nin terörle aktif olarak mücadele eden bir ülke olduğunu hatırlattı ve "Türkiye sinde kararlıdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaktadır. Terörle mücadele var diye, özgürlüklerin kalkmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yürürlükte olduğu ender bir model ortaya koymaktadır Türkiye, herkesin de bunu takdir etmesini bekliyoruz" dedi.

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Türkiye'den flaş açıklama! 'Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz'
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